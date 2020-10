Studenten AP Hogeschool ondersteunen triageposten

Een tiental derdejaarsstudenten Health Care Management van de AP Hogeschool gaan tot eind dit jaar de triagepunten in de stad Antwerpen en omgeving administratief ondersteunen, nu die het zwaar te verduren hebben tijdens de tweede coronagolf.

Eerder zette de AP Hogeschool ook al studenten verpleegkunde in om hun steentje bij te dragen in de gezondheidscrisis. De studenten in kwestie zullen enkele dagen per week taken uitvoeren als telefonische en administratieve ondersteuning, het plannen van afspraken, het doorbellen van testresultaten, het aanmaken van formulieren en het informatie verstrekken rond quarantaine en testing.

Ze zijn specifiek voor dit soort taken opgeleid, stelt de AP Hogeschool, die het heeft over een win-winsituatie voor studenten én eerstelijnszorg. De werkervaring zal door de hogeschool als stage worden beschouwd.

In principe zouden de studenten dit academiejaar deelnemen aan een stageproject in Frankrijk en Wallonië, maar door de coronacrisis werd dat afgeblazen. Nu kunnen ze dus toch nog de nodige ervaring opdoen op het terrein, klinkt het.

De studenten zullen onder meer bijspringen in de triageposten van Antwerpen-Noord, Merksem, Stabroek, Schoten en Geneeskunde voor het volk in Hoboken.

(Bron en foto: © Belga)