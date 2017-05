Studenten AP Hogeschool openen samen met bewoners ‘vertelliving’ in woonzorgcentrum

Vandaag is de ‘vertelliving’ in woonzorgcentrum Sint Maria Berchem geopend.

Bewoners van een woonzorgcentrum (WZC) hebben vaak moeite om aan te geven wat ze willen, zo blijkt uit onderzoek van de AP Hogeschool. Naast het verstrekken van medische zorg, streven woonzorgcentra naar het creëren van een thuisgevoel. Daarom heeft een internationale groep studenten op basis van dit onderzoek en met inbreng van de bewoners van het WZC een gezellige ‘vertelliving’ gebouwd waar bewoners zich kunnen thuis voelen. Daarnaast ontwikkelen ze een app (voel je thuis) die de communicatie met het verzorgend personeel en de familie zal vergemakkelijken. De app zal de bewoners helpen hun verhaal te vertellen over hoe hun thuisgevoel gestimuleerd kan worden. Op deze manier komt naast goede zorgverlening ook de bewoner en het (samen)leven nog meer centraal te staan.

Het woonzorgcentrum is mijn thuis

Als ouderen naar een woonzorgcentrum (WZC) verhuizen, vergt dit een grote aanpassing. Voor deze groep is het WZC hun thuis. Een thuis bieden, betekent meer dan alleen medisch passende zorg voorzien. Onderzoekers en studenten van de AP Hogeschool zochten samen met bewoners van woonzorgcentra uit wat er nodig is voor ouderen om zich thuis te voelen. Het project COBIADO wil het begrip ‘a sense of home’ introduceren in de ouderenzorg en de sector inspireren om hiermee aan de slag te gaan. “Uit onderzoek blijkt dat 42 procent van de 85-plussers in een woonzorgcentrum woont, maar de communicatie over hun noden en wensen verloopt heel moeizaam. Bovendien stellen we vast dat hoe zorgbehoevender de bewoner is, hoe moeilijker ze kenbaar maken wat hen zich meer thuis zou doen voelen”, vertelt Katrijn Van Loock, onderzoeker AP Hogeschool.

Vertelliving vol prikkels

Er is dus nog veel werk aan de winkel. Een internationale groep van 6 studenten (België, Nederland, Frankrijk, Portugal en Turkije) heeft zich - op vraag van Zorgbedrijf Antwerpen en met steun van de Koning Boudewijnstichting en de Nationale Loterij - vol overgave gestort op het thema ‘wonen in een woonzorgcentrum en je toch thuis voelen’. Ze konden aan de slag in WZC Sint Maria Berchem. Edith Lagrou, student AP Hogeschool, vertelt: “Op basis van gesprekken met de bewoners hebben we een ruimte ontworpen die het thuisgevoel kan oproepen: een ‘vertelliving’. De living is zo ingericht – met boeken, platen, … - dat alle zintuigen geprikkeld worden. Op die manier worden de ouderen gestimuleerd hun wensen en noden te uiten.” En de vertelliving valt in de smaak. Bewoonster Maria: “De flosjkes in de gordijnen doen me echt herinneren aan hoe het vroeger was. “