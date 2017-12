Studenten blokken opnieuw samen op bijzondere plekken in Antwerpen

GATE15, het studentenportaal in Antwerpen, organiseert voor het derde jaar op rij STUDY360. Vanaf 11 december kunnen studenten op 20 unieke en atypische pop-uplocaties van Antwerpse organisaties en bedrijven terecht om samen te studeren. De locaties hebben een bijzonder uitzicht over de stad of zijn studieplekjes die op een andere uitzonderlijke manier het studiewerk bevorderen.

Onder het motto ‘samen studeer je beter’ kunnen studenten ook dit jaar weer gaan studeren op iconische plekken in de stad. GATE15 verzamelde voor deze editie van STUDY360 maar liefst 20 organisaties en bedrijven die hun deuren voor de studenten vrijwillig en gastvrij openzetten tijdens de blok. Samen zorgen deze plekken voor meer dan 600 studieplekken, een recordaantal sinds de start van het project. Schepen voor onderwijs Claude Marinower reageert enthousiast: “Dit is een topinitiatief van GATE15 en een win-win voor de studenten. Niet alleen hoeven zij niet meer aan te schuiven om een plaatsje te bemachtigen in de universiteitsbibliotheek, ze kunnen ook kennis maken met unieke locaties in de stad.”

Dit zijn de bloklocaties, die druppelgewijs vanaf 11 december worden opengesteld en tot maximaal eind januari de studenten opvangen:

Bourla: de foyer op de eerste verdieping van dit iconische gebouw Havenhuis: de leeszaal van het gloednieuwe staaltje architectuur Kapucijnenkerk: in afzondering studeren in de hoogzaal, met zicht op de kerk MAS: de achtste verdieping van het bekende Antwerpse gebouw, met 360° uitzicht over de stad Nottebohmzaal: de literaire schatkamer van Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Stramien: een creatieve omgeving met 360° uitzicht over stad en park Port of Singapore Authority: vergaderruimte op de zesde verdieping met uitzicht op het MAS TOKO139: co-workingspace en urban conceptstore in een voormalige bioscoop Den Bell: een vergaderruimte op de tiende verdieping van toren Den Bell, met weids uitzicht op de stad Campus National: een loftachtige locatie van Thomas More hogeschool CEPA: de volledige derde verdieping met zicht op het Eilandje en het centrum van de stad The CoFoundry: incubator/accelerator voor start-ups, met zicht op de Botanische tuin House of Innovation: een platform voor creatieve co-creatie in een oud pakhuis Kavka: een oude school, omgebouwd tot een bruisend jongerencentrum Letterenhuis: leeszaal die het literaire archief van Vlaanderen herbergt Nokia: een boardroom op de elfde verdieping met panoramisch uitzicht over het station Antwerpen-Centraal en ZOO Antwerpen Het Brandijser: de kelder en de zolder van de Antwerp Management School Het Scoutshuis: ook met een ontspanningsruimte in de tuin of op het dakterras Bar TAKEOFF_: co-workingspace bij GATE15 GATE15: akoestisch afgesloten zaal Tarmac in GATE15

Alle studieplekken beschikken over gratis wifi en stroompunten. Om de studenten nog meer te ondersteunen zorgen de medewerkers van een aantal locaties voor extra gastvrijheid: ontspanningsmogelijkheden, thee, water, gezonde snacks en hoofdtelefoons.

Toegang met unieke code, maar geen reservatie

Om te kunnen studeren op één van deze toplocaties moeten studenten zich slechts eenmaal registreren via de website www.study360.be. Met deze unieke code kunnen ze de hele blokperiode op elke locatie inloggen. Op de site zelf kunnen ze eenvoudig en snel live zien hoeveel plekken er nog vrij zijn per locatie.