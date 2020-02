Studenten conservatorium willen stem van Jan Fabre claimen om hem 'sorry' te laten zeggen

Enkele studenten van het conservatorium van Antwerpen hebben een vlag gehangen naast het standbeeld van Jan Fabre 'de man die de wolken meet'. Op die vlag staat 'Sorry'. Ze vinden dat de kunstenaar sorry moet zeggen voor het grensoverschrijdend gedrag waar hij van beschuldigd wordt.

Al sinds 2000 staat er op de toren van desingel het werk ‘de man die de wolken meet’ van Jan Fabre. Een werk dat symbool staat voor het onmogelijke van een kunstenaar die oneindige schoonheid probeert te meten. Na de alom bekende brief van meerdere van de dansers uit het gezelschap Troubleyn, stelden een aantal studenten uit het conservatorium van Antwerpen het kunstwerk in vraag. Ze maakten een vlag vast aan het standbeeld met erop ‘sorry’ in grote zwarte letters.

Hiermee proberen ze de stem van Jan te reclaimen om in zijn plek ‘sorry’ te zeggen, iets wat hij, volgens hen, al een lange tijd geleden moest doen. Ze zijn op zoek gegaan naar in hoeverre de kunst gelinkt is met de kunstenaar zelf. Maar Jan staat ervoor bekend dat zijn persoonlijk leven volledig overloopt in zijn kunstenaarschap. Op die manier voelt het wrang dat er een 3,8 m hoog beeld van hem bovenop de werkplek van jonge kunstenaars staat. Het beeld zelf is heel poëtisch en vinden ze zelf erg mooi, maar de connotaties die er nu bij komen kijken vinden ze problematisch. Vandaar hun protest.