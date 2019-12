Kontich is een bijzonder weerstation rijker, en dat dankzij de leerlingen Industriële Wetenschappen van het VTI. Die maakten zelf een weerstation waarvan de gegevens gebruikt zullen worden in een grootschalig onderzoek naar klimaat en klimaatsverandering in Vlaanderen. Het onderzoek van de universiteit Gent doet een beroep op 50 scholen om weerstations te plaatsen op heel uiteenlopende plaatsen, ook in Kontich dus.