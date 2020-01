Het is de laatste dag voor de kerstvakantie en op sommige scholen is er dan ook oudercontact. Op het IMS in Borgerhout is het contact tussen de ouders en leerkrachten iets minder vanzelfsprekend. Het merendeel van de ouders spreekt geen Nederlands en is zo minder betrokken bij de school zelf. Buurtwerk Borgerbaan vangt daarom de ouders op bij het oudercontact in hun eigen taal. Zij hebben vrijwilligers klaarstaan uit alle taalhoeken, van Somalië tot Afghanistan.