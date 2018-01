Studenten kunnen examen later afleggen

Studenten die zijn getroffen door de explosie op de Antwerpse Paardenmarkt en dinsdag een examen hebben, kunnen aan de universiteit om uitstel vragen.

'We bekijken dat op individuele basis', zegt Peter De Meyer, woordvoerder van UAntwerpen. Volgens Peter De Meyer hebben alle studenten die zouden zijn getroffen onderdak gevonden hebben. 'Een aantal van hen is opgevangen door de ouders, sommigen door de omgeving', klinkt het.Volgens de woordvoerder is er vannacht een crisismailadres opgezet, en werden vragen via sociale media beantwoord. 'De meeste vragen gingen over examens. Een aantal studenten heeft impact ondervonden, waaronder pand met een twintigtal koten. Zij moesten bijvoorbeeld al hun materiaal achterlaten.

Wie geïmpacteerd is en vandaag examen heeft, kan de universiteit contacteren. Als zij vandaag examen zouden hebben, moeten ze dat niet afleggen. We bekijken dat op individuele basis', zegt De Meyer nog.'Zeker voor mondelinge examens kan makkelijk worden geschoven, voor schriftelijke examens is dat iets ingewikkelder, al hebben de faculteiten wel een of twee inhaaldagen eind eind januari', klinkt het nog.De universiteit stelt ook een studentenpsychologe en begeleiding ter beschikking. Wie nood heeft aan een verwerkingsgesprek kan contact opnemen, aldus de universiteit.