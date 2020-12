Nieuws Studenten kunstacademie zetten hun werken te koop

Haal kunst in huis en help zo studenten. Dat is de oproep die de Antwerpse kunstacademie vandaag doet. Het organiseert voor haar studenten een online verkoop omdat ze wel wat steun kunnen gebruiken. Zowel morele als financiële steun, want met het verdwijnen van het sociaal leven en de studentenjobs hebben studenten nog maar weinig om naar uit te kijken. Dat ze nu hun werken aan de man kunnen brengen en een centje bijverdienen vinden ze dus geweldig.