Goed en slecht nieuws voor modeliefhebbers. De Antwerpse modeacademie organiseert voor het eerst in jaren geen eindejaarsdefilé. Ook daar is corona erin geslaagd om de pret te bederven. De show uitstellen, zoals andere academies doen, was geen optie. Liever nieuwe paden verkennen zeggen ze hier in Antwerpen en dus lanceert de academie een nieuw digitaal platform.