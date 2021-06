Nieuws Studenten Sint Lucas met groepsexpo: "Corona was toch een inspiratie"

In de Blikfabriek in Hoboken kan u tot en met zondag gaan kijken naar Klein Gevaarlijk Afval. Dat is de aparte titel voor de eindejaarstentoonstelling van de studenten beeldende kunst aan de Sint Lucas hogeschool in Antwerpen. Het werd door corona een speciaal afstudeerjaar, maar dat ze nu toch sàmen hun werken mogen presenteren vinden de studenten een mooie afsluiter.