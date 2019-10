Vandaag begonnen de eerste lessen opnieuw aan de Universiteit Antwerpen. En voor de eerstejaars op Campus Drie Eiken in Wilrijk was die eerste les... in een tent. Eind augustus stortte het plafond van de grootste aula in Wilrijk in, en een reusachtige tent moet die vervangen. En die tentaula viel in de smaak. Bij de meest studenten toch.