Hoe ver kun je rijden op 1 liter brandstof?

Eco Drive team van Thomas More vertrekt mét ambitie naar Shell Eco-marathon in Parijs.

De Shell Eco-marathon is een wedstrijd voor energiezuinige bolides. De locatie: een kartingcircuit in Parijs. De deelnemers: ambitieuze studententeams van universiteiten en hogescholen uit heel Europa. De bedoeling? Een voertuig bouwen waarmee je zo ver mogelijk geraakt met 1 liter brandstof en zo de ingenieurs van de toekomst inspireren om hun visie op duurzame mobiliteit te verwezenlijken. Tien studenten van Thomas More Campus De Nayer, acht van Ontwerp- en Productietechnologie en twee van Autotechnologie, vertrekken op maandag 28 mei met hun futuristisch ogende wagen om hun ontwerpen te testen in een internationale competitie. ‘Een mooi sluitstuk van hun opleiding’, zegt docent Jeroen Mingneau.

‘De studenten hebben alles zelf gedaan’, zegt Jeroen, ‘sponsoring gezocht, ontwerpen gemaakt, een echte wagen gebouwd, helemaal in urban concept, dat wil zeggen dat er alles op en aan zit om er legaal mee op straat te mogen rijden.’

Geen gas geven

Helemaal nieuw is de wagen nochtans niet. ‘Nee, we hebben verder gewerkt op het chassis van vorige editie, zegt Mingneau. ‘Maar verder is er zoveel vernieuwd dat we toch verwachten dat we met dit voertuig een serieuze stap vooruit zullen zetten. Zo hebben we een nieuwe aandrijflijn, hebben we de vorm van elk onderdeel aangepast in functie van de lichtheid en de aerodynamica, en wordt de benzinemotor nu elektronisch bediend. Onze bestuurder geeft dus geen gas, dat gebeurt computergestuurd in functie van het parcours, zodat er zo weinig mogelijk brandstof verloren gaat. Voor dit stukje slimme software hebben de jongens van Autotechnologie getekend, voor de vorm van de body en de onderdelen vooral die van Ontwerp en Productietechnologie.’

Uitzwaaimoment op maandag 28 mei

De studenten begonnen hun traject pas in het tweede semester, ze hebben dus arbeidsintensieve maanden achter de rug en veel tijd om te testen was er niet. ‘Daarom ga ik ook geen uitspraken doen over de afstand die we kunnen afleggen’, lacht Mingneau. ‘De ambitie moet zijn om het beter te doen dan vorig jaar. Toen hebben we geen officieel resultaat kunnen neerzetten, want daarvoor moet je minstens 16 kilometer afleggen zonder dat een of ander onderdeel het begeeft. Alles is immers zo op de limiet ontworpen, dat het soms nét misgaat, maar zoals gezegd, we hebben heel wat aan het concept verbeterd, dus het ziet er goed uit.’