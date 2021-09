Goedemiddag, welkom. De vele medewerkers van de vaccinatiecentra in onze regio moeten binnenkort opnieuw vol aan de bak. De verwachte sluitingen van de centra komen er wellicht toch niet. Want alle 65-plussers in ons land krijgen de mogelijkheid om een derde coronaprik te laten zetten. Voor de vaccinatiecentra is dat het begin van een nieuwe ingewikkelde puzzel die ze moeten leggen.