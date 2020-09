Een nieuwe slagerij voor Antwerpen, meer bepaald in Antwerpen-Zuid. The Butcher's store is de derde beenhouwerij van slager Luc De Laet. Hoewel we steeds minder vlees eten, draaien z'n zaken goed. Volgens de slager hoeven we niet elke dag vlees te eten maar kiezen we bij voorkeur vlees van goede kwaliteit.