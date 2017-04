Studentenblad Dwars legt onveilig seksueel gedrag studenten bloot

Studenten gaan massaal onveilig van bil. Dat is de conclusie van Dwars, het studentenblad van de Universiteit Antwerpen. De redactie van het blad onderzocht het seksueel gedrag bij studenten.



Uit de enquête blijkt dat twee op drie van de ondervraagden al eens onveilig seks had. De meeste studenten vinden wel dat beide partners een condoom op zak moeten hebben, maar de helft geeft toe dat "in het vuur van het moment" te vergeten. Bovendien liet nog niet de helft van hen zich bij een arts testen op een soa, een seksueel overdraagbare aandoening. Bij homoseksuele studenten ligt dat aantal veel hoger. Zij zouden daar bewuster mee omgaan.