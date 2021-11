Studentenclub zette schachten via e-mail onder druk om te strippen

Studentenclub Aesculapia zette vier eerstejaars zwaar onder druk om te strippen en dreigde met zware straffen als ze daarover zouden praten. De studentenclub is eerder deze week geschorst omdat er klachten zijn over ongewenst grensoverschrijdend gedrag. Maar de clubleiding zou dus geweten hebben dat ze in strijd waren met het doopcharter. Dat blijkt nu uit een e-mail van de studentenclub aan de meisjes, die Gazet van Antwerpen vandaag publiceert. Daarin krijgen de vier jonge vrouwen de opdracht om te strippen en maant de schrijver hen aan tot het dragen van hun mooiste ondergoed. Opvallend is ook het einde van de e-mail, waar in hoofdletters staat dat de opdracht geheim moet blijven. Ten slotte dreigt de auteur ook nog met zware sancties. Rector Herman Van Goethem wil over de inhoud van de zaak voorlopig niet veel kwijt omdat er momenteel een tuchtprocedure loopt.