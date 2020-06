Studentenkoten raken niet verhuurd

Het aantal aanvragen om een kot voor een jaar te huren is bij de Universiteit Antwerpen fors gedaald. Dat komt door de coronacrisis. De voorbije maanden werden er geen lessen meer gegeven. En dus hadden heel wat studenten eigenlijk ook geen kot meer nodig.

Daardoor wachten heel wat jongeren ook af voor het volgende academiejaar. De UAntwerpen speelt nu in op die tendens. De universiteit verhuurt zelf 111 studentenkamers aan studenten die minder financiële middelen hebben. Die koten gaat ze nu verhuren per week in plaats van meteen voor een volledig academiejaar. Je kan dus bijvoorbeeld een kot huren enkel tijdens de examenperiode.