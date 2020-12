De 46-jarige Hüseyin T. staat in Antwerpen terecht omdat hij afgelopen zomer een man in de borst had gestoken. Aanleiding was een vriendschapsverzoek op Facebook dat het slachtoffer naar zijn vriendin had gestuurd. De procureur vorderde vier jaar cel, deels met probatie-uitstel, voor poging tot doodslag. De beklaagde ontkent dat hij het slachtoffer wilde doden.