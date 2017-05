Studentenverenigingen ondertekenen doop- en feestcharter 2017-2018

Morgen wordt in het Zuiderpershuis het Doop- en Feestcharter voor het volgende academiejaar door alle studentenverenigingen officieel ondertekend tijdens de Kick- off voor Presidia, in aanwezigheid van de schepen voor onderwijs, Claude Marinower. De studentenverenigingen verklaren door het charter te ondertekenen diverse engagementen op te nemen die kaderen in de vooruitgang van een leefbare studentenstad.

Antwerpen is een stad om te wonen, werken en bezoeken, maar is daarnaast ook een groeiende studentenstad. Deze combinatie maakt het stadsleven bruisend, maar plaatst de samenleving ook voor een aantal uitdagingen. Het aantal studenten dat op een beperkte oppervlakte in en rond de historische studentenbuurt studeert, woont, leeft en feest, neemt nog steeds toe.

Dit zorgt enerzijds voor dynamiek en vernieuwing, maar de leefbaarheid van de wijk kan hierdoor ook onder spanning komen: studentenactiviteiten zorgen soms voor overlast bij bewoners, bezoekers en passanten. Een bruisend studentenleven kan een verrijking zijn voor de samenleving en kan studenten aantrekken als toekomstige inwoners van de stad, mits naleving van enkele duidelijke samenlevingsafspraken.

De verenigingen plaatsen hun handtekening onder de gemaakte afspraken om er zo voor te zorgen dat eventuele overlast tot een minimum beperkt blijft. Het stadsbestuur wil hiermee een duidelijk signaal geven. Studenten zijn welkom in de stad, moeten goed omkaderd en ondersteund worden en een leuke tijd hebben. Tegelijkertijd vraagt de stad van de studenten en betrokken partners ook aandacht en respect voor bestaande leefregels.

Kick-off voor Presidia

Tijdens de Kick Off voor Presidia verwelkomt GATE15 voor de zevende keer de nieuw verkozen presidia. Doelstelling van de Kick-off: de verkozen studentenvertegenwoordigers via diverse workshops alle nodige bagage aanreiken zodat ze klaar zijn voor een nieuw academiejaar.

Doop- en Feestcharter academiejaar 2017 – 2018

De stad Antwerpen telt een tachtigtal actieve studentenverenigingen waarvan een groot gedeelte doopactiviteiten organiseert op het openbaar domein. Om deze activiteiten in goede banen te leiden wordt sinds academiejaar 2009- 2010 een doopcharter opgemaakt. Sinds 4 jaar is dit charter uitgebreid met extra afspraken voor studentenfeesten. Traditiegetrouw worden gezamenlijk afspraken gemaakt in nauw overleg met het stedelijke inspraakorgaan voor het studentenbeleid: het Antwerps Studentenoverleg (ASO).

Dit charter informeert de verenigingen over stedelijke ondersteuning, geeft uitleg over de aanvraagprocedure en een overzicht van de algemene en specifieke voorwaarden die gelden voor studentenfeesten en doopactiviteiten. De doopactiviteiten kunnen tijdens de start van academiejaar 2017 – 2018 worden georganiseerd, van maandag 2 tot en met vrijdag 27 oktober 2017.