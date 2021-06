Studeren in historisch kasteel valt in de smaak

Studeren op openbare plekken wordt steeds populairder. Dat merken ze ook in Edegem. Daar kunnen studenten terecht om te blokken in Kasteel Hof Ter Linden en daar maken ze gretig gebruik van. Al meer dan 55 studenten schreven zich in.

Studenten mogen weer samen studeren, zolang ze anderhalve meter afstand houden, een mondmasker dragen en hun studieplek op voorhand reserveren. Sinds dinsdag 1 juni kunnen studenten uit Edegem zich aanmelden om een plekje te bemachtigen in het kasteel van Hof ter Linden. Ze zullen er studeren in het decor van het populaire tv-programma De Mol.

Via een registratieformulier op social media of met een e-mail naar studieplekken.hofterlinden@gmail.com kunnen geïnteresseerden zich eenvoudig aanmelden.



Het openstellen van Kasteel Hof ter Linden blijkt een schot in de roos. “Op een week tijd schreven er zich al meer dan 55 studenten in. “Maandag hadden we een goed gevuld Hof ter Linden, meer dan 20 studenten kwamen er in de voor- of namiddag blokken. Op een zonnige dag zoals vandaag zetten we ook enkele extra tafels voor de deur. Zowel binnen als buiten is het fris studeren”, verzekert Jimi Claeys.