Studio 100 dagvaardt Greenpeace

Studio 100 betreurt de actie van Greenpeace waarbij de organisatie een filmpje en beelden van Maya de Bij verspreidt die sigaretten promoot. Deze actie die door Greenpeace op 23 mei l.l. gelanceerd werd, kwam voor Studio 100 als een complete verrassing. Daarom dagvaardt Studio 100 Greenpeace.

Studio 100 brengt samen met haar licentienemers een heel gamma aan gethematiseerde voedingsproducten op de markt. Studio 100 leeft alle wettelijke en deontologische regels na en speelt hierin zelfs een voortrekkersrol, laat Studio 100 weten in een persbericht. Zo werd er o.a. gethematiseerd water van K3 op de markt gebracht, ontwikkelde Studio 100 samen met IJsboerke ijsjes met tagatose (ipv suiker) en is er een brede keuze aan groenten en fruit bij Lidl.

Reeds enkele maanden was Studio 100 in contact met Greenpeace, onder meer over de uitbreiding van het aanbod met vegetarische producten. Sterker nog, in Spanje heeft Stuido 100 momenteel samen met Greenpeace een campagne gelanceerd (SOS Abejas) om de bijen te redden met Maya de Bij als centraal figuurtje.

De verrassing voor Studio 100 was dan ook groot dat Greenpeace met een agressieve campagne Maya de Bij met tabak en roken associeert. Voor Maya de Bij is Studio 100 verplicht om het legaat te respecteren van de oorspronkelijke schrijver Waldemar Bonsels. Het legaat van Maya de Bij werd ondergebracht in de Waldemar-Bonsels-Stiftung, een Duitse stichting die leesbevordering in scholen promoot. Het legaat stipuleert een aantal ethische waarden en normen waaronder een verbod op elke link met tabak. Evident dus dat alle beelden waarop Maya de Bij aanzet tot roken volstrekt onaanvaardbaar zijn, aldus Studio 100.

Na de lancering van de campagne heeft Studio 100 meermaals aan Greenpeace gevraagd om excuses aan te bieden en alle (bewegende) beelden van een tot roken aanzettende Maya de Bij te verwijderen. Greenpeace is daar niet op ingegaan. Daarom volgt er nu een dagvaarding.

(bericht en afbeelding Studio 100)