Studio 54 wordt verschoven naar het najaar door coronadreiging

De organisatoren van Studio 54 hebben besloten om het evenement van nu zaterdag uit te stellen naar het najaar. Dat is de Showbizzsite te weten gekomen.

Spelbreker is het coronavrius. Eén van de DJ's kreeg volgens Showbizzsite.be het bericht dat het evenement nu zaterdag geannuleerd wordt. De organisatoren zijn moeilijk bereikbaar, maar volgens de website zal Studio 54 wel doorgaan in het najaar.

(bron : shwobizzsite.be)

Maggie De Block nam afgelopen weekend nog fase 3 in de mond en in die fase kunnen onder andere scholen gesloten worden en zouden er ook manifestaties afgeblazen kunnen worden. Menig organisator knijpt ze dan ook. Het uitstellen van een evenement is niet eenvoudig. Kunnen alle artiesten wel op de alternatieve data? Is de zaal beschikbaar? En komt men niet in conflict met andere belangrijke evenementen?

Maar een evenement nu laten doorgaan is ook niet evident. Zo gaan er toch wel wat mensen hun kat sturen waardoor een organisator extra uitkomen uit bijvoorbeeld drank, eten en merchandising zou kunnen mislopen.

Het coronavirus brengt absoluut geen positief nieuws, helaas.