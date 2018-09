Studio Start ondersteunt vijf jonge kunstenaars en lanceert groepstentoonstelling

Studio Start ondersteunt al vier jaar lang telkens vijf jonge kunstenaars onder de noemer ‘STRT Kit’ en lanceert vandaag een groepstentoonstelling in kunsthal Extra City. Geïnteresseerden kunnen de expo tot half oktober bezoeken.

STRT Kit is een internationaal ontwikkelingsplatform voor jonge beeldende kunstenaars. Een jury selecteert elk jaar vijf kunstenaars tot 30 jaar die wonen of werken vanuit Antwerpen. STRT Kit ondersteunt hen door een collectieve werkplaats en projectruimte ter beschikking te stellen voor een jaar en helpt met administratieve en financiële ondersteuning. Dit jaar gingen ze met de vijf kunstenaars ook op werkbezoek in Cairo om ideeën en kennis uit te wisselen met internationale kunstenaars, curatoren en critici. Na afloop van het jaar stellen de kunstenaars hun werk tentoon in een groepstentoonstelling.

De groepstentoonstelling, die loopt van 22 september tot en met 14 oktober, vindt plaats in kunsthal Extra City in de Eikelstraat 25-31, 2600 Berchem. Jeroen Bocken, Chloë Delanghe, Céline Mathieu, Ans Mertens en Puck Vonk stellen er hun werk tentoon. Curator is Samuel Saelemakers. Doordat hun werk samen getoond wordt, gaan de werken met elkaar in dialoog. Onder de ambigue titel WE’RE THIS AND WE’RE THAT, AREN’T WE? geleend van de Amerikaanse schilder Ed Ruscha, creëren de kunstenaars zowel met eigen artistiek werk als verzamelde objecten een uniek universum. Dit universum toont dat de wereld vol (vaak onverwachte) betekenis zit en dat de dingen die ons omringen vaak meer zijn dan wat ze lijken. De expo is open van woensdag tot zondag tussen 13 uur en 18 uur.

(Bron : Stad Antwerpen)

(Foto : Studio Start)