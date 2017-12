Studio100 vindt nieuwe locatie voor spektakel-musical “40-45”

Studio 100 heeft dan toch een locatie gevonden voor de spektakelmusical '40-'45. Eerst zou die plaatsvinden in Beveren, waar Fernand Huts van Katoennatie een theaterloods zou bouwen. Maar Huts kreeg geen vergunning. Studio 100 ging vervolgens op zoek naar een nieuwe locatie en heeft die nu gevonden in de gemeente Puurs. Het gaat om een terrein van 60.000 vierkante meter vlakbij de A12 en de N16. Kledingketen H&M had daar vroeger een distributiecentrum. De musical kan dus doorgaan zoals gepland, in het najaar van 2018. Er zijn intussen al zo'n 40.000 tickets verkocht.