De Antwerpse Damwijk slaakt een noodkreet over de parkeeroverlast aan het Sportpaleis. 'De parkeerdruk in onze wijk is onhoudbaar geworden', zegt het buurtcomité. Zeker als in het Sportpaleis en de Lotto Arena tegelijk evenementen plaatsvinden. De buurt vraagt een andere aanpak van het parkeerbeleid.