Sanguine/Bloedrood. Dat is de naam van een tentoonstelling rond barok in het M HKA. Het is Antwerps topkunstenaar Luc Tuymans die alle werken bij elkaar heeft gezocht... en gekregen. Tuymans kiest voor werken die voor hem de ware barok weergeven: met leven en dood, en een portie gruwel. En de schilder levert geen half werk: vanmiddag leidde hij ons rond tussen de meesterwerken van Kienholz tot Caravaggio.