Nieuws STUDIOGESPREK "Bedrijven betalen teveel voor energie"

Vanmiddag wordt in Antwerpen O. gelanceerd, een nieuwe speler op de energiemarkt.Het bedrijf zegt een onafhankelijke trader te zijn die door zijn aankoopbeleid de laagste prijs garandeert. Het richt zich op bedrijven, en is daar ambitieus in: in 5 jaar tijd wil het 30.000 Belgische bedrijven bedienen, of 4% van de markt.