De progressieve lijst 'Samen' van sp.a, Groen en onafhankelijken is niet meer. Groen heeft er vanochtend de stekker uit getrokken. De breuk komt er nadat veel commotie was ontstaan rond de figuur van Tom Meeuws, de kopman van sp.a en de nummer 3 op de lijst. Gisteren had Meeuws nog zijn ontslag aangeboden, maar zijn partij bleef pal achter hem staan, en wilde doorgaan met Meeuws en Samen. Maar vanochtend besliste Groen dus dat het zo niet verder kon. Groen en sp.a gaan dus apart naar de kiezer. Groen en zijn lijsttrekker Wouter Van Besien hebben in de vooravond een korte persconferentie gegeven om hun drijfveren toe te lichten. Enkele fragmenten.