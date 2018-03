Nieuws STUDIOGESPREK Bisschop Bonny helemaal alleen naar Syrië

embed

Antwerps bisschop Johan Bonny heeft een week lang door Syrië gereisd in een taxi. De bisschop is helemaal alleen het oorlogsgebied gaan verkennen. Syrië was geen onbekend land voor hem, maar voor de bisschop was het wel de eerste keer in een oorlogsgebied.