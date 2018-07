Sinds de N-VA met burgemeester Bart De Wever in Antwerpen aan de macht is is het aantal aantal allochtonen in de stad niet gedaald, maar zelfs gestegen. Van 36 naar bijna 50 procent. Dat blijkt uit de Migratie-barometer die het Vlaams Belang vanmorgen voorstelde aan de pers. De partij komt met deze cijfers naar buiten in aanloop naar de verkiezingen en schiet daarbij vooral op burgemeester De Wever, die volgens het Vlaamse Belang zijn beloftes niet is nagekomen.