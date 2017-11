Er zit een kink in de kabel binnen het progressieve kartel Samen. Groen eist een gesprek met Antwerps sp.a-voorzitter Tom Meeuws, nadat gebleken is dat die zelf goede contacten onderhoudt met de bouwsector. En al meermaals uitgenodigd werd in een sterren-restaurant door een projectontwikkelaar. Meeuws is de nummer drie op de kartellijst van Samen. Wouter Van Besien wil nu een onderhoud met hem.