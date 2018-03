Sinds vanochtend zijn in alle apotheken van het land jodiumtabletten beschikbaar. De veiligheidszone rond nucleaire sites is uitgebreid tot 100 kilometer. De jodiumtabletten moeten ons beschermen bij een nucleair incident. Er zou dan radioactief jodium vrijkomen, waardoor we schildklierkanker zouden kunnen krijgen. Iedereen die in de nucleaire risicozone woont, gaat ze best nu al halen. Vooral kinderen onder de 18, vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, en verantwoordelijken van crèches of scholen behoren tot de doelgroep.