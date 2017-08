Overmorgen rijden de derny's weer door 't stad. Gevolgd door een bende profrenners. Het jaarlijkse derny-criterium is ook dit jaar aan het Eilandje, onder het MAS. En het is ook naar goede gewoonte dat de renners dan zoals vroeger samenkomen in een restaurant, om daar wat eten en zich om te kleden. Voor het tweede jaar op rij is dat bij Napo's Quality Grill.