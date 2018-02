Ouders die kinderopvang zoeken voor hun baby of hun peuter kunnen voortaan aan de slag met de Kinderopvang-zoeker. Dat is een nieuwe online-tool waar alle informatie te vinden is over kinder-opvang in Antwerpen. Je kan zien wat het aanbod is in je buurt, vanaf wanneer er plek is en wat de prijs is. Je hoeft enkel een A-profiel aan te maken.