Antwerpen heeft sinds vandaag de grootste olietankerrederij ter wereld. Euronav - want dat is het prijsbeest - neemt de Amerikaanse concurrent Gener8 Maritime over, en wordt zo dus de nummer één. Officieel spreken Euronav en Gener8 over een fusie. Want de New Yorkse rederij is een volle dochter geworden van Euronav. En dat na een deal van bijna 500 miljoen dollar.