STUDIOGESPREK "Een slimme meid krijgt haar kinderen op tijd"

Er zijn minder kinderen geboren in 2017, dan in de voorgaande jaren. En vrouwen kiezen er bewust voor om op latere leeftijd mama te worden. Dat blijkt uit het jaarverslag met cijfers van alle kraamklinieken in Vlaanderen en Brussel.Vorig jaar was de gemiddelde leeftijd waarop een moeder haar eerste kind kreeg 29 jaar. Zo'n 30 jaar geleden was dat nog 25 jaar. Dit wil niet zeggen dat Vlaamse vrouwen té laat aan kinderen beginnen, maar er wordt wel meer nagedacht over kinderen krijgen. Studeren en carrière maken gaan voor, en ook de partnerkeuze gebeurt voorzichtiger