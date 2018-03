Justitie STUDIOGESPREK "Gebruik asielcentra om jeugddelinquenten op te vangen"

Gisteren kon u al horen dat opnieuw een minderjarige vrijgelaten werd, die eigenlijk naar de gesloten instelling van Everberg moest.De jongeman had ernstige feiten op zijn kerfstok. Maar in Everberg was geen plaats, en dus werd hij maar vrijgelaten. Vandaag is er spoedoverleg op het hoogste niveau, maar ook jeugdadvocaten zien het probleem, en denken aan oplossingen.