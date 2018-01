100 Antwerpse schoolkinderen uit Berchem en Wilrijk hebben gisteren door de sneeuw vastgezeten in het Zwitserse Sierre. Ze moesten nog hogerop met de bus, maar dat kon niet door de hevige sneeuwval. De kinderen bleven enkele uren in Sierre en werden er ondergebracht in een turnzaal. Daar kregen ze ook te eten. Pas tegen de avond waren de wegen vrijgemaakt en konden ze naar hun ski-oord rijden.