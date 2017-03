Gezondheid STUDIOGESPREK "Je kan je nooit 100% voorbereiden"

Na de aanslagen in Brussel werden ook tientallen gewonden opgevangen in Antwerpse ziekenhuizen.En er werden ook enkele MUG-teams richting Brussel gestuurd om ter plaatse bijstand te verlenen. De meeste van de slachtoffers die terecht kwamen in Antwerpen hadden brandwonden of gehoorschade opgelopen, niemand verkeerde in levensgevaar.