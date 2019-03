STUDIOGESPREK Jeugdbewegingen op zoek naar kampeerterreinen

Alle hens aan dek bij de jeugdbewegingen. Op amper 3 maanden vóór de zomervakantie dreigen heel wat Scouts & Gidsen - en allicht ook andere jeugdbewegingen - zónder kampplaats te zitten. Dat komt omdat hun terreinen in een zone liggen die besmet is met de varkenspest. Er is nood aan eenduidige informatie, zegt Jan Van Reusel van Scouts en Gidsen Vlaanderen

.

