Nieuws STUDIOGESPREK "Men kan niet leven in de illusie van een drugsvrije samenleving"

In Boom wordt alles in gereedheid gebracht voor het tweede weekend van dance-festival Tomorrowland. Tijdens het eerste weekend zijn 34 personen aangehouden, waarvan 24 drugsdealers. Die werden er op heterdaad betrapt. Ook gouverneur Cathy Berx was afgelopen weekend aanwezig op Tomorrowland, samen met koning Filip en koningin Mathilde.