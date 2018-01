Nieuws STUDIOGESPREK Miss-verkiezing "10 positieve reacties voor elke negatieve reactie"

De nieuwe miss België met Aziatische roots, valt helaas niet bij iedereen in de smaak. De discussie is er dit jaar niet door uiteenlopende meningen over schoonheid maar over haar afkomst.Angelina Flor Pua zou niet Belgisch genoeg zijn. De miss is nochtans geboren en getogen in België, maar ze is ook de dochter van twee Filipijnen. Op Facebook en Twitter regende het haatdragende reacties.