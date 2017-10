N-VA wil het 'wonen in eigen streek', of, sterker nog, in de eigen gemeente, promoten.Dat idee is niet nieuw, maar werd eerder door het Grondwettelijk Hof en Europa gekelderd, omdat de maatregel niet sociaal was, en omdat de vrijheid van verkeer en kapitaal erdoor in het gedrang kwam. Nu is er een inkomensgrens, en zou het er wél kunnen komen. Projectontwikkelaars moeten dan 20% van de woningen voorbehouden aan mensen uit de gemeente zelf. In Edegem vinden ze dat een goed idee