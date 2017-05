Economie STUDIOGESPREK Nieuwe trend bij online-winkels

De Duitse web-winkel Zalando overweegt om fysieke winkels te openen in grote steden. Zo zou het kunnen dat er op, pakweg de Meir,een Zalando-shop komt. Online-winkels gaan dus ook klassiek, dus off-line verkopen. In Amerika is de trend al even bezig, bij ons is het blijkbaar een kwestie van tijd.