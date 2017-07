Voetbalclub Beerschot Wilrijk haalt een nieuwe hoofdsponsor naar het Kiel. DCA is een Kempens bouwbedrijf, dat zich de komende drie jaar engageert in de club te investeren. Beerschot start met ambitie in 1B, in het Olympisch stadion. Gesprekken over een gemeenschappelijk stadion met Antwerp, die door de stad werden opgestart, liggen momenteel stil.