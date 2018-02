Nieuws STUDIOGESPREK Op zoek naar een rijke sjeik? Dit is uw kans

embed

Een Antwerps datingbureau is een zoektocht gestart naar een vrouw die de grote liefde kan worden van een steenrijke Arabische sjeik. En de kans is groot dat dat een Vlaamse vrouw wordt.De sjeik heeft het Antwerpse agentschap Ivy International ingeschakeld om de liefde van z'n leven te vinden. En daar heeft hij 500.000 euro voor over. De man van dertig is afkomstig van een vooraanstaande familie uit het Midden-Oosten. Met een campagne onder de noemer Search for Venus, kunnen kandidates deelnemen aan castings in Nederland, Denemarken en Zweden. En ook Antwerpen stond al op de agenda. De kans is 1 op 3 dat de sjeik aan de haal gaat met een Vlaamse.