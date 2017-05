STUDIOGESPREK : Plannen Saudisch afvalverwerkingsbedrijf in haven opgeborgen

Aan de Kievitheide in Zoersel is vannacht een man van 60 om het leven gekomen, na een brutale inbraak in zijn woning. Het slachtoffer was een bekende zaakvoerder van Dreamteam Slaapcomfort in het dorpscentrum van Westmalle. Niet alleen zijn buren, maar ook de lokale middenstand, is geschokt door de feiten.