Nieuws STUDIOGESPREK Plastic soep "je moet wegkijken om het probleem niet te zien"

Jaarlijks belandt liefst 8 miljoen ton plastic in onze Oceanen. Dat is een vrachtwagen per minuut.Je kan je zorgen maken over dat gigantische milieuprobleem, je kan geschokt zijn, of je kan de hand aan de ploeg slaan. Dat is wat Turnhoutenaar Dirk Pauwels en zijn vrouw hebben gedaan. Ze richtten 'zero-plastic-rivers' op, en willen dicht bij huis beginnen: alle plastic moet uit de Schelde. De Antwerpse Universiteit springt mee op de kar en stelt haar expertise ter beschikking. En Dirk Pauwels is onze studiogast. Welkom.