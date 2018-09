Het Xaverius-college in Borgerhout vreest dat het kamperen bij de school om je kind in te schrijven, nog niet voorbij is. Het probleem zal gewoon verschuiven, denken ze daar. Vanaf volgend schooljaar moeten scholen die overbevraagd zijn van de Vlaams regering werken met een digitaal aanmeldings-systeem. De meeste scholen in de stad zullen dus geen kamperende ouders meer voor hun deur hebben staan. Maar bij Xaverius vrezen ze een stadsvlucht, want scholen weg van de stad waar geen capaciteits-probleem is, zijn dat niet verplicht. Zij moeten niet aan de loting meedoen. Vele ouders zullen dan een keuze maken voor die scholen... waardoor er alsnog voor de poort gekampeerd zal moeten worden.