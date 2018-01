Gezondheid STUDIOGESPREK Test om uw digibesitas te meten

Zopas is door de Provincie en een aantal universiteiten en organisaties de campagne KOP OP gelanceerd. Die wil ons bewust maken van soms buitensporig smartphone-gebruik.8 op de 10 Vlamingen heeft tegenwoordig altijd zijn smartphone op zak, en gebruikt die veel tot buitensporig veel. Een bewuster gebruik zorgt voor een betere balans tussen familie, werk, hobby's, slaap enzovoort. Meten is weten, dat is bekend, en daar was in dit geval Bart Van Haelewyn van de Gentse unief bij betrokken.